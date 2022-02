Weitere Impfzentren werden geschlossen

Bukarest (ADZ) – Weitere insgesamt 170 Impfzentren in Rumänien müssen mangels Impfwilligen umgehend geschlossen werden. Wie der Koordinator der landesweiten Impfkampagne, Valeriu Gheorghiţă, am Donnerstag bekannt gab, liegt die Zahl der täglich vor Ort Geimpften in mehr als 300 Impfzentren und -punkten bei unter zehn, weswegen die Gesundheitsbehörden die Schließung von knapp der Hälfte davon beschlossen hätten. Dem Militärarzt zufolge soll ein Teil der geschlossenen Impf- in Corona-Testzentren umfunktioniert werden.