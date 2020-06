Weitere Lockerungen der Covid-Beschränkungen

Bukarest (ADZ) - Gesundheitsminister Nelu Tătaru kündigte letzte Woche weitere Lockerungen für den 1. Juli an. Diskutiert werde nur eine Reisebeschränkung (keine Quarantäne) an Orten mit Covid-19-Herden im Prahova-Tal oder an der Schwarzmeerküste, wegen der Gefahr, dass Urlaubsrückkehrer ihre Heimatorte infizierten. Wegen der verstärkten kommunitären Verbreitung von Covid-19 mahnte er zum Einhalten der Auflagen: soziale Distanzierung, Masken, Desinfektion.

Besorgter zeigte sich Staatssekretär Raed Arafat über das ignorante Verhalten der Bürger und das Steigen der aktiven Fälle (über 6000). Das Einhalten der Auflagen sei als Kompensation für die Lockerungen unerlässlich. Am Freitag wurden 411 neue Fälle verzeichnet, so viele wie zur Zeit des Notstands, am Vortag waren es 460, Höchststand seit zwei Monaten.

Am Wochenende wurden in Bukarest Kontrollen zur Einhaltung der Auflagen in 146 Firmen durchgeführt und 60 Strafen im Wert von 86.800 Lei verhängt.