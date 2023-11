Bukarest (ADZ) – Noch zwei Personen mit doppelter, rumänischer und israelischer Staatsbürgerschaft und mit Wohnsitz in Israel stehen auf der Liste der Hamas-Geiseln im Gaza-Streifen, teilte das Auswärtige Amt am Dienstagabend in einer Pressemitteilung mit und berief sich dabei auf Informationen der israelischen Behörden.



Eine Person namens Tal Haimi, die ursprünglich nach der Terrorattacke vom 7. Oktober als vermisst galt, steht bereits seit dem 21. Oktober auf der Geiselliste der Hamas.