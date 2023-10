Weiterer Rumäne in Israel vermisst

Bukarest (ADZ) - Die israelischen Behörden vermissen in Folge des Hamas-Angriffes vom 7. Oktober eine weitere Person mit doppelter, rumänischer und israelischer Staatsbürgerschaft und Wohnsitz in Israel, teilte das Außenministerium am Donnerstag mit. Insgesamt zwei Personen mit doppelter Staatsbürgerschaft werden vermisst, vier sind verstorben. Insgesamt 2100 Rumänen seien nach Rumänien zurückgeflogen worden, 50 Personen, die die Unterstützung der rumänischen Botschaft beantragt hätten, seien noch in Israel, so das Außenministerium.