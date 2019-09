Weiterer Soldat aus Rumänien in Kabul getötet

Bukarest (ADZ) - Ein weiterer rumänischer Soldat wurde am Donnerstag in Kabul in der Nähe der Grünen Zone bei einem schweren Autobombenanschlag der Taliban getötet, teilte das Verteidigungsministerium mit.



Am Mittwoch hatte Präsident Klaus Johannis seinen Beschluss bekannt gegeben, den in der Nacht auf Dienstag getöteten Mitarbeiter der rumänischen Botschaft in Kabul post mortem auszeichnen zu wollen. Der Staatschef wollte dem „bei der Ausübung seiner Pflicht“ gestorbenen 43-jährigen Sicherheitsmann den Verdienstorden „Stern von Rumänien“ im Ritterrang, mit Kriegsabzeichen, verleihen.