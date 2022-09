Welle akuter Lungenentzündung bei Kindern

Bukarest (ADZ) – Eine für die Saison ungewöhnliche Welle an Fällen akuter Lungenentzündung mit Ateminsuffizienz verzeichnen die Spitäler „Gomoiu” und „Grigore Alexandrescu” in Bukarest. Im Kinderkrankenhaus „Gomoiu” sei die Station für Atemwegserkrankungen mit 20 Kindern voll ausgelastet, die meisten benötigen Sauerstofftherapie, erklärt Kinderärztin Dr. Gabriela Vlad. Im Krankenhaus „Grigore Alexandrescu” werden über 20 Kinder mit Ateminsuffizienz behandelt. Täglich treffen in der Notaufnahme zwischen 250 und 300 Kinder mit Beschwerden ein, bei 30-40% wird eine Virusinfektion bestätigt, rund 20% müssen interniert werden, so Krankenhaussprecherin Dr. Raluca Alexandru gegenüber News.ro. Virusinfektionen mit Atemnot betreffen vor allem Kindergarten- und Grundschulkinder. Eltern wird geraten, Kinder bei ersten Anzeichen von Atemwegsbeschwerden zu isolieren und den Hausarzt zu kontaktieren. Zur Vorbeugung sind Menschenmengen zu meiden und Masken zu tragen.