Weltbank erwartet Rezession von 5,7 Prozent

Bukarest (ADZ) - Die Weltbank erwartet im laufenden Jahr einen Rückgang der rumänischen Wirtschaftsleistung um 5,7 Prozent, gefolgt von einem Ansteig der Konjunktur von 4,9 Prozent im kommenden Jahr und 3,7 Prozent 2022. Wie aus einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht für die Region Europa und Zentralasien hervorgeht, liegt die größte He-rausforderung für die Erholung in der Entwicklung der Gesundheitskrise sowie der politischen Reaktion darauf. Wirkungen der nationalen und europäischen Konjunkturanreize seien auch zu beachten.



Das Haushaltsdefizit prognostiziert die Weltbank im laufenden Jahr auf 9,1 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), gefolgt von 6,3 BIP-Prozent 2021 und 4,0 BIP-Prozent 2022. Die staatliche Verschuldung dürfte dabei von 37,6 BIP-Prozent 2019 auf 45,1 BIP-Prozent 2020 und bis auf 50,5 Prozent 2022 steigen.



Es wird auch ein Anstieg der Armut erwartet. Die ärmeren Bevölkerungsschichten seien neben den direkten Auswirkungen der Pandemie auch von einem schlechten Jahr in der Landwirtschaft sowie sinkenden Heimatüberweisungen betroffen und werden durch die Konjunkturmaßnahmen, die auf reguläre Beschäftigungsverhältnisse abzielen, weniger unterstützt.