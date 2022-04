Bukarest (ADZ) – Die Wirtschaft Rumäniens soll laut jüngster Prognose der Weltbank in diesem Jahr nur noch um 1,9 Prozent wachsen; im Januar wurden noch 4,3% erwartet. Zu den Herausforderungen gehören laut dem Bericht neben den Auswirkungen des Krieges auf Mitteleuropa unter anderem auch, dass Unterbrechungen der globalen Lieferketten die Wirtschaft der Aufnahmeländer für rumänische Migranten treffen werden, was sich unweigerlich auf das Einkommen der Rumänen in ihrer Heimat auswirke.