Weltglücksbericht: Rumänien auf Platz 24

Bukarest (ADZ) - Rumänien liegt auf Platz 24 des Weltglücksberichts, der am Montag anlässlich des Weltglückstags veröffentlicht wurde – und damit weit vor unseren Nachbarn Ungarn (Platz 51), Bulgarien (Platz 77) oder der Ukraine (Platz 92). Generell ist aufgrund der Pandemie die Glücklichkeit in den höher entwickelten Ländern etwas gesunken, heißt es in dem Bericht, in den restlichen Ländern jedoch gestiegen. Vor der Pandemie lag unser Land noch unter Platz 45.



Der Weltglücksbericht wurde von Wissenschaftlern aus den USA aufgrund von Umfragen des Gallup-Instituts mit über 100.000 Teilnehmern in einer Zeitspanne von drei Jahren erstellt und bewertet sechs Schlüsselfaktoren: Einkommen, Gesundheit, Freiheit, Großzügigkeit, soziale Unterstützung und die Situation der Korruption. Trotz Pandemie bleibt Finnland das fünfte Jahr in Folge das glücklichste Land der Welt, wobei die Afghanen am wenigsten glücklich sind: Afghanistan liegt mit Platz 137 an letzter Stelle.