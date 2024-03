Weniger Essen verschwenden

Bukarest (ADZ) – Geschäfte und Restaurants sind nach einer von Präsident Klaus Johannis ausgefertigten Novelle verpflichtet, Lebensmittel zu verbilligen, sobald ihr Verfallsdatum näher rückt. Alternativ können sie das Essen an gemeinnützige Vereine spenden. Weil laut Parlament in Rumänien nach wie vor jährlich zweieinhalb Millionen Tonnen Lebensmittel im Abfall landen, ist das bereits 2016 verabschiedete Gesetz zur Verhinderung von Verschwendung jetzt verschärft worden.



Waren bisher nur freiwillige Maßnahmen vorgesehen, sind nun alle Unternehmen aus Landwirtschaft, Handel und Gastronomie nach neuer Rechtslage ausdrücklich verpflichtet, mindestens zwei alternative Schritte zu gehen, bevor sie die kurz vor Verfall stehenden Lebensmittel wegwerfen dürfen. Dazu gehören laut Gesetz der sogenannte Schnellverkauf zu ermäßigten Preisen, das Spenden an Tafelvereine, die Wiederverwertung als Tierfutter und die Kompostierung oder die Verbrennung als Biomasse.