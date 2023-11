Weniger Unfalltote und Schwerverletzte

Bukarest (ADZ) - Im Vergleich zum selben Zeitraum des Vorjahrs hat die Anzahl der Unfälle, Unfalltoten und Schwerverletzten um je 4 Prozent, 9 Prozent und 5 Prozent abgenommen, so die jüngste Analyse der Verkehrsdirektion des Generalinspektorats der Rumänischen Polizei, veröffentlicht am vergangenen Sonntag, zitiert von Hotnews. Es handele sich um „die kleinsten Werte dieser drei Indikatoren in den letzten 10 Jahren“, so der leitende Kommissar der Verkehrsdirektion, Cristian Andrieș, der Presse gegenüber.