Weniger Verkehrstote während Miniferien

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der schweren Verkehrsunfälle ist während der jüngsten Miniferien rund um den 1. Mai und das orthodoxe Osterfest gegenüber dem Vorjahr um erfreuliche 47,8 Prozent und jene der Verkehrstoten um immer-hin 13,3 Prozent zurückgegangen. Das teilte die Sprecherin des Innenministeriums, Monica Dajbog, am Dienstag mit. Nichtsdestotrotz büßten nach Angaben der Sprecherin in diesem Zeitraum mehr als 600 Fahrer ihren Führerschein wegen Trunkenheit und knapp 90 wegen Drogen am Steuer ein.