Wer wird Präsident/in der Abgeordnetenkammer?

Bukarest (ADZ) - Der amtierende Präsident des Unterhauses, Marcel Ciolacu (PSD), wird im Zuge der Rochade an der Regierungsspitze schon in wenigen Wochen seinen Posten räumen und jenen des Regierungschefs übernehmen müssen. Der sozialdemokratische Seniorpartner in der Koalition ist daher bereits diese Tage bemüht festzulegen, wer Ciolacus Nachfolge als Kammerpräsident/in antreten wird. Medienberichten zufolge gibt es gegenwärtig zwei Anwärter sowie zwei Anwärterinnen auf das dritte Amt im Staat – alle aus den Reihen der PSD. Als Favorit im parteiinternen Rennen gilt der Fraktionschef im Unterhaus, Alfred Simonis, dessen Einfluss auf Parlamentsebene ein erheblicher ist, doch werden auch dem aktuellen Vizepräsidenten der Abgeordnetenkammer, Daniel Suciu, gute Chancen auf das Amt eingeräumt.



Allerdings scheint die PSD auch die Variante einer Kammerpräsidentin nicht auszuschließen, wobei die aktuelle Vorsitzende des Bildungsaussschusses des Unterhauses und frühere Ministerin für die Diaspora, Natalia Intotero, als Kandidatin im Gespräch ist. Eine weitere Anwärterin auf das Amt ist laut Presse auch die gegenwärtige Sekretärin der Abgeordnetenkammer, Alexandra Presură.