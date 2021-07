West-Nil- Fieber-Virus in Bukarest

Bukarest (ADZ) – Wegen dem kürzlich erfolgten Nachweis von mit dem West-Nil-Fieber-Virus infizierten Mücken in Bukarest werden die Kampagnen zur Mückenbekämpfung stark intensiviert. Das Rathaus teilte am Donnerstag mit, dass bereits am Mittwoch mit den Gegenden, in denen der Virus nachgewiesen wurde, begonnen wurde: am Splaiul Independenței zwischen Eroilor und Universität, in den Parks Cișmigiu und Izvor und im Viertel Crângași. Bis jetzt sind keine Erkrankungsfälle bekannt. Bei Auftreten von Fieber, Kopf- und Muskelschmerzen, Erbrechen und Ekzemen wird die Konsultation eines Arztes empfohlen.