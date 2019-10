WHO-Studie: Übergewicht bei Kindern steigt

Bukarest (ADZ) - Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor einer Tendenz zu mehr übergewichtigen Kindern und Säuglingen. Von 191 untersuchten Ländern haben 156 Länder eine weniger als zehnprozentige Chance, das von der WHO gesteckte Ziel zu erreichen, die Rate der Übergewichtigen im Zeitraum 2010 bis 2025 nicht weiter zu steigern, so der im Oktober erschienene „Atlas für Fettleibigkeit bei Kindern“. Nur eines von zehn Ländern hat eine 50-prozentige Chance. Für Rumänien beträgt diese Chance ein Prozent. Bis 2030, so die Schätzungen der WHO, werden in Rumänien 493.687 Kinder zwischen 5 und 19 Jahren übergewichtig sein. In China werden es 62 Millionen, in Indien 27 Millionen und in den USA 17 Millionen sein. Das Phänomen der steigenden Übergewichtigen, das in den 1980er Jahren begann, ist auf den verstärkten Konsum von Fertigprodukten und Bewegungsmangel zurückzuführen, sowie auf fehlende oder ineffiziente Schutzmaßnahmen seitens den Regierungen.