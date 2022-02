WHO warnt vor neuer Omikron-Welle in Osteuropa

Bukarest (ADZ) – Eine neue Welle an Coronavirus-Infektionen der Variante Omikron bedroht Osteuropa, warnte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Dienstag. In den letzten beiden Wochen hätten sich die Fälle in Armenien, Aserbaidschan, Belarus, Georgien, Russland und der Ukraine mehr als verdoppelt, so Hans Kluge, Regionaldirektor für Europa. Die Erklärung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem einige Länder für den nächsten Monat bereits Lockerungen der Pandemiebekämpfungsmaßnahmen ankündigen, sofern die Fallzahlen sinken, neben Rumänien auch Polen und Tschechien. Solange Omikron und Delta immer noch auf hohem Niveau im Osten zirkulieren, sei die Lage besorgniserregend und „nicht der passende Moment, die Maßnahmen aufzugeben, von denen wir wissen, dass sie die Verbreitung reduzieren“, warnt Kluge. Den Behörden sei geraten, die Impfkampagne anzukurbeln. In Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kirgisistan, der Ukraine und Usbekistan seien weniger als 40% der über 60-Jährigen voll geimpft.