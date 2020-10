Wie überlaufen sind Bus und Metro in Bukarest?

Bukarest (ADZ) - Laut Angaben des U-Bahn-Betreibers Metrorex ist die Anzahl der Fahrgäste im Vergleich zum Vorjahr zu den Stoßzeiten zwischen 8 und 9 Uhr sowie 17 bis 18 Uhr pandemiebedingt auf ein Drittel gesunken. Die Züge fahren als Maßnahme zur Vermeidung von Gedränge außerdem häufiger als im üblichen Zwei-Minuten-Rhytmus und alternierend in beide Richtungen. Als überlaufendste Stationen am Morgen (8-9 Uhr) gelten derzeit Piața Sudului (31.109 Fahrgäste im Mittel), Eroii Revoluției (28.697), Dimitrie Leonida (26.983), Crângași (25.859), 1 Decembrie (25.766). Am Abend sind es Aurel Vlaicu (37.980), Unirii 1 (28.622), Aviatorilor (25.355), Unirii 2 (24.684). Was Autobusse betrifft, wurde pandemiebedingt das Maximum – 85 Prozent des gesamten Fuhrparks – mobilisiert, der Rest ist Reserve oder in Reparatur. Trotzdem kommt es gelegentlich zu Gedränge. Bei Überfüllung wird empfohlen, auf den nächsten Bus zu warten, der dann meist ausreichend Platz bietet.