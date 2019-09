Wieder zahlreiche Ortschaften von Schweinepest befallen

Bukarest (ADZ) - Die Afrikanische Schweinepest hält erneut Einzug in die rumänischen Bauernhöfe, in den letzten Tagen sind in 25 Kreisen Fälle von kranken Hausschweinen gemeldet worden.



Über 300 Ortschaften und über 1100 Haushalte sind dabei weiterhin betroffen, 1300 Herde in Tulcea, Brăila und Ialomița sind bereits neutralisiert worden, wie die Nationale Lebensmittel- und Veterinärbehörde mitgeteilt hat. 449.452 Schweine wurden bereits gekeult, bis zum 3. September sind 9600 Bauern für ihren Verlust mit insgesamt 258.028.610 Lei entschädigt worden.



In vier weiteren Kreisen sind Wildschweine betroffen, bislang konnten 2046 kranke Tiere entdeckt und getötet werden. Die meisten Herde des Virus wurden in den Kreisen Teleorman (291), Giurgiu (182) und Dolj (163) aufgezeichnet.

Das Virus wurde in Rumänien erstmals 2017 in Sathmar gemeldet und kehrt seitdem in längeren Abständen immer wieder mit weitgehenden Folgen wieder.