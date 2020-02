Wirtschaft soll um 3,8 Prozent wachsen

Brüssel (ADZ) - Rumänien erwartet 2020 ein Wirtschaftswachstum von 3,8 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, nach Malta das zweitstärkste der Europäischen Union. Damit korrigierte die Europäische Kommission ihre im Herbst 2019 veröffentlichte Prognose von 3,6 Prozent nach oben. Für 2021 stellt die am Donnerstag veröffentlichte Mitteilung 3,5 Prozent in Aussicht. Das durchschnittliche Wirtschaftswachstum der EU-Länder soll in beiden Jahren schwache 1,4 Prozent, das der Eurozone nur 1,2 Prozent betragen.