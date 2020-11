Wirtschaftsminister hat Covid-19

Bukarest (ADZ) - Virgil Popescu, Minister für Wirtschaft, Energie und Geschäftswelt, hat am Montag angekündigt, dass er positiv auf Covid-19 getestet wurde. Nachdem er am Samstag für eine offizielle Reise nach Israel negativ getestet wurde, habe er in der Nacht von Sonntag auf Montag Symptome entwickelt und ein weiterer Test am Montag sei positiv gewesen, so der Minister in einer Mitteilung auf Facebook. Popescu beteuerte, er habe „die Regeln respektiert“, aber dieser Virus „verzeihe“ nicht. Zurzeit habe er keine starken Symptome.