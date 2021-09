„Wollen Wirtschaft nicht wieder drosseln müssen“

Bukarest (ADZ) – Vor dem Hintergrund der rasant steigenden Corona-Neuinfektionen hat Regierungschef Florin Cîțu (PNL) am Mittwoch bekannt gegeben, den Vorschlag seines Beraters in Gesundheitsfragen, Nelu Tătaru, über die Einführung des digitalen grünen Zertifikats zu prüfen. Ähnlich wie in anderen EU-Staaten könne der „Greenpass“ auch hierzulande den Zugang zur Innengastronomie, zu privaten sowie zu Sportevents ermöglichen – insbesondere in Gegenden mit einem Inzidenzwert von mehr als 3, sagte der Premierminister. Ihm gehe es vor allem darum, die Wirtschaft nicht erneut durch die absehbaren Einschränkungen und sonstigen Maßnahmen zur Bekämpfung der Epidemie zu drosseln, der „grüne Pass“ mache dies möglich. Sollte der Corona-Krisenstab der Regierung dem Vorschlag stattgeben, werde er schon kommende Woche umgesetzt, fügte Cîțu hinzu.



Das digitale Covid-Zertifikat der EU funktioniert nach der 3G-Regel – es attestiert seinem Träger, dass er geimpft, getestet oder genesen ist, da das Zertifizierungssystem drei verschiedene Arten von Covid-19-Nachweisen mit EU-konformem QR-Code – Impfzertifikat, Testzertifikat oder Genesungszertifikat – erlaubt.