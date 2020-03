Zahl der Covid-19-Erkrankungen steigt auf 246 – 19 Personen geheilt

Bukarest (ADZ) - Die Anzahl der Covid-19-Erkrankungen hat sich bis Mittwochvormittag auf 246 Fälle erhöht. Der Anstieg innerhalb von 24 Stunden liegt bei 62. Der Krisenstab der Regierung gab bekannt, dass 19 der erkrankten Personen wieder als geheilt gelten, 3441 befinden sich in Quarantäne, 23.679 in häuslicher Isolation. Vier Personen befinden sich auf Intensivstationen, ihre Lage wird aber als stabil eingeschätzt.



Innenminister Marcel Vela hat am Dienstagabend eine Reihe weiterer Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus bekannt gegeben. Restaurants und weiteren Lokalen wird die Tätigkeit stark eingeschränkt, es dürfen noch Lieferungen getätigt werden und Kunden können Produkte abholen, aber weder in den Räumlichkeiten noch in Gärten oder auf Terrassen verbleiben. Alle kulturellen, religiösen, sportlichen, wissenschaftlichen und weitere Veranstaltungen in geschlossenen Räumen werden untersagt. Hallenbäder werden geschlossen. Veranstaltungen bis hundert Personen dürfen draußen stattfinden, Teilnehmer sollen einen Abstand von über einem Meter untereinander berücksichtigen.



Des Weiteren sind seit Mittwoch, dem 18. März, alle Flüge von und nach Spanien unterbrochen, für Italien-Flüge wird die Flugsperre ab dem 23. März für weitere 14 Tage ausgeweitet.



Am Dienstag ist der Fall eines Mannes bekannt geworden, der aus Madrid nach Bukarest geflogen ist, obwohl er in Spanien auf den neuartigen Coronavirus positiv getestet wurde. Im Flugzeug waren noch rund 60 weitere Passagiere, gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eröffnet.



Am Klausenburger Flughafen wurde der Transport mehrerer Pakete mit 10.000 Atemschutzmasken und weiterem medizinischen Schutzmaterial, die nach Italien hätten verschickt werden sollen, aufgehalten.