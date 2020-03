Zahl der Erkrankungen an Covid-19 steigt auf 158

Bukarest (ADZ) - Die Anzahl der Erkrankungen mit dem neuartigen Coronavirus lag am Montagvormittag bei 158. Soweit gibt es 40 Fälle in Bukarest, 21 im Kreis Hunedoara, 17 in Temesch, 10 in Constanța, 8 in Arad, jeweils 6 in Kronstadt und Iași, 5 in Karasch-Severin und 4 im Kreis Klausenburg. In 10 Landkreisen, darunter Hermannstadt, wurde noch kein Fall gemeldet. 3008 Personen sind landesweit in Quarantäne und weitere 15.546 in häuslicher Isolation.



Die Behörden aktualisieren die Daten zu den Erkrankungen zweimal täglich, vormittags und am späten Nachmittag. Eine interaktive Karte kann über die Webseite des Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP) www.cnscbt.ro aufgerufen werden, zusätzliche Informationen gibt es unter der Nummer 0800.800.358 im Inland, bzw. +4021.320.20.20 aus dem Ausland. Um die Verbreitung des Virus möglichst gering zu halten, wird empfohlen, die Wohnung nur zu verlassen, wenn es dringend nötig ist.



Am Samstag hat das Außenministerium angekündigt, dass in Italien die erste rumänische Staatsbürgerin an den Folgen von Covid-19 gestorben ist. Es handelt sich um eine 80-Jährige mit Vorerkrankungen aus dem Kreis Maramuresch.