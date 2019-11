Zahlreiche Bukarester ohne Heizung und Warmwasser

Bukarest (ADZ) - Wegen Ausfällen und dringend notwendigen Reparaturen konnten am Donnerstag und Freitag verschiedene Bukarester Stadtviertel nicht mit Fernwärme versorgt werden. Ein Sprecher von RADET meldete zunächst den Ausfall einer Leitung, mit der Begründung, dass diese seit 43 Jahren in Betrieb wäre und seit 1996 darauf warte, ausgetauscht zu werden. Unter anderem ist das Krankenhaus Fundeni betroffen, der Schaden solle nach 24 Stunden behoben sein.



Ebenfalls aufgrund von Reparaturen konnte außerdem keine Fernwärme in den Umkreis der Nicolae-Caramfil-Straße sowie in das Viertel Apusului geliefert werden – die hier betroffenen Leitungen sind seit 36 und 54 Jahren in Betrieb, der Schaden sollte nach vergleichsweise zackigen 12 Stunden behoben sein. Ebenso schnell solle das Heizwerk Grozăvești-Grivița wieder in Betrieb sein, das nach vierzig Jahren Dienstzeit am Donnerstag ebenfalls einen Ausfall erlitten hatte.