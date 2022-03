Zensus 2022: Start für Online-Meldeverfahren

Bukarest (ADZ) – Auftakt für die zweite Etappe der laufenden Bevölkerungs- und Gebäudezählung: Seit Montag, dem 14. März l. J., können Bürger ihre Daten selbst melden – und zwar per Ausfüllen eines Online-Fragebogens.



Der Online-Meldeweg, über den Bürger ihre Daten bis zum 15. Mai verschlüsselt und sicher online übermitteln können, setzt eine Voranmeldung unter www.recensamantromania.ro voraus, worauf der Auskunftspflichtige per E-Mail einen Link zu seinem digitalen Fragebogen erhält. Das Ausfüllen des Fragebogens, der in insgesamt 18 Sprachen zur Verfügung steht, setzt nach Angaben des Statistikamts einen relativ geringen Zeitaufwand voraus. Auskunftspflichtigen mit schwachen PC-Kenntnissen steht dabei der „assistierte Online-Meldeweg“ zur Verfügung, der es ihnen ermöglicht, bei zahlreichen Institutionen Hilfe beim Ausfüllen des Online-Formulars zu beantragen.



Allen berufstätigen Auskunftspflichtigen, die ihre Daten online erfasst haben, steht per Regierungsverordnung ein arbeitsfreier Tag zu.