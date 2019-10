Zensus der Heimtiere in der Hauptstadt

Bukarest (ADZ) - Laut eines am Donnerstag angenommenen Beschlusses des Munizipalrates Bukarest wird ein über zwei Jahre dauernder Zensus der Heimtiere durchgeführt werden. Hauptziele des Projekts sind die Kontrolle über die Vermehrung der Tiere ohne Stammbaum, die Vorbeugung ihrer Aussetzung sowie die Aufklärung der Besitzer in Bezug auf ihre Pflichten gegenüber den Heimtieren. Dabei können Tierbesitzer die Tierschutzbehörde ASPA bei ihrem Sitz oder online selber über ihre Tiere zur Aufnahme in einer speziellen Datenbank informieren.



Außerdem sollen Änderungen betreffend die ursprüngliche Erklärung im Falle eines Wurfs von Jungen, des Verlusts oder des Todes der Heimtiere innerhalb von 15 Tagen der ASPA gemeldet werden, andernfalls werden dafür Geldstrafen zwischen 400 und 600 Lei verhängt. Auch im Weigerungsfall oder im Fall der Angabe von falschen Informationen droht nicht kooperierenden Tierbesitzern eine Geldbuße bis zu 1000 Lei.