Zugang zu Events nur für Geimpfte oder mit Test?

Bukarest (ADZ) - Kulturminister Bogdan Gheorghiu kündigte nach Gesprächen mit Vertretern des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit und Kulturbetreibern über die Wiederaufnahme mittelgroßer und großer Veranstaltungen im Freien an, dass der Zugang zu Events im Freien auf Basis der Vorweisung einer Impfbescheinigung gegen Covid-19, eines negativen Tests oder eines Dokuments, das die natürliche Immunisierung der Teilnehmer bestätigt, nachdem sie mit Coronavirus infiziert waren, geregelt werden könnte. Die Einrichtung von mobilen Schnelltestzentren am Eingang der Events schließt Gheorghiu nicht aus.



Der Kulturminister betonte, sobald eine Impfrate erreicht werde, die Grund zu Optimismus gebe, würde sich das Kulturministerium für die Beseitigung des derzeit gültigen Teilnehmerlimits von 500 Personen für solche Events einsetzen. Er erwähnte noch, die Wiederaufnahme der Veranstaltungen im Freien sei beispielsweise in Großbritannien und den Niederlanden für Juni bzw. Juli vorgesehen.