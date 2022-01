Zunehmende Koalitionsspannungen: Kein guter Start ins neue Jahr

Bukarest (ADZ) – Die Spannungen in der Großen Koalition nehmen tagtäglich zu. Angesichts ihrer ins Bodenlose gesunkenen Umfragewerte scheinen die Liberalen vermehrt die Oppositionsschiene fahren zu wollen – zurzeit schießen sie mit schöner Regelmäßigkeit gegen Minister und Amtsträger des Seniorpartners PSD. Die jüngsten Brennpunkte – nämlich die Omikron-Welle sowie die Energiekrise – boten der PNL am Donnerstag abermals Gelegenheit, den umfragemäßig viel besser positionierten Koalitionspartner ins Gebet zu nehmen.



So schoss PNL-Sprecher Ionuț Stroe scharf gegen Gesundheitsminister Alexandru Rafila (PSD), dem er angesichts der sprunghaft steigenden Corona-Fallzahlen Untätigkeit vorwarf. Das Land stehe kurz davor, die Schranke von 10.000 täglichen Neuinfektionen zu sprengen, während der Ressortminister, der vor Weihnachten erhebliche Lockerungen abgesegnet habe, es nun vorziehe, sich auszuschweigen, statt Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung und Bekämpfung der Epidemie zu ergreifen, rügte Stroe am Donnerstag.



Fast zeitgleich forderte der stellvertretende PNL-Generalsekretär Gheorghe Pecingină die Einberufung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses, der im Kontext der Energiekrise die Energieregulierungsbehörde ANRE unter die Lupe nehmen soll – eine Behörde, die zurzeit unter der Leitung des früheren PSD-Abgeordneten Dumitru Chiriță steht. Während des von den hohen Energiepreisen verschuldeten Chaos der letzten Wochen habe sich vor allem die ANRE davor gedrückt, den Bürgern zumindest zu erläutern, wie sie in Fällen eklatanter Abzocke vorzugehen hätten, so Pecingină. Die Reaktion des liberalen Abgeordneten erfolgte, nachdem PSD-Vize Mihai Tudose am Vortag Energieminister Virgil Popescu (PNL) den Rücktritt nahegelegt hatte.