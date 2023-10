Zusätzliche Investitionen in Bahnverkehr über PNRR

Bukarest (ADZ) - Am Donnerstag hat die Regierung über eine Eilverordnung grünes Licht für die Verdoppelung der Investitionen in den Personenschienenverkehr aus dem Wiederaufbau- und Resilienzplan (PNRR) gegeben, kündigte Premier Marcel Ciolacu (PSD) an. Somit werden insgesamt rund zwei Milliarden Lei in die Modernisierung von 55 Triebfahrzeuge investiert, die mit Fahrgeschwindigkeiten von bis zu 160 km/h zwischen 16 und 55 Waggons befördern werden können. Ebenfalls sollen 20 dieselhydraulische Verschublocks mit elektrischen Batterien ausgestattet werden. Die Bahngesellschaft CFR Călători hat insgesamt 1100 Lokomotiven in Besitz, die im Durchschnitt 44 Jahre alt sind, wobei jedoch nur rund 400 Triebfahrzeuge in Betrieb sind.



Des Weiteren bezieht sich die Investition auch auf 139 Waggons für den Personenverkehr: 30 Schlaf-, Bistro- und Restaurantwaggons sowie 109 Waggons für InterCity-, InterRegio- und Regio-Züge. Gewinner und einzige Anbieter der beiden Ausschreibungen sind Reloc Craiova und SoftTronic.