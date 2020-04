Zwangsurlaub auch für öffentliche Verwaltung

Bukarest (ADZ) - Premierminister Ludovic Orban kündigte am Mittwochabend an, in Kürze werde eine Eilverordnung erlassen, die den Zwangsurlaub auch für Beamte in bestimmten Bereichen im öffentlichen Sektor vorsieht. Das Modell dafür teilt die Beamten in zwei Gruppen, die auf Basis des Rotationsprinzips jeweils für 15 Tage arbeiten und 15 Tage Zwangsurlaub nehmen. Für die Zeit des Zwangsurlaubs werden wie in der Wirtschaft 75 Prozent des Gehalts ausbezahlt. Ausgenommen von dieser Regelung sind Bereiche, die derzeit wegen oder trotz der Corona-Krise noch stark gefordert sind: das Gesundheitswesen mit Krankenhäusern, Gesundheitsämtern, Rettungsdienst und Notaufnahme, das Innenministerium mit Polizei, Gendarmerie und Feuerwehr, das Militär und das Ministerium für Arbeit und Soziales. Für alle anderen Bereiche werden derzeit die genauen Modalitäten der Umsetzung analysiert, es ginge dabei nur noch um Details, so der Premierminister.



Die Regelung für Zwangsurlaub soll nicht nur für die Zentralverwaltung gelten, sondern auch für lokale Behörden und alle öffentlichen Ämter, einschließlich solche, die nicht der Regierung unterstehen, sondern dem Parlament, sowie autonome Einheiten.