Zweiter Coronavirus-Patient in Temeswar

Temeswar (ADZ) – Ein zweiter Coronavirus-Fall ist am Dienstag in Temeswar/Timișoara bestätigt worden. Es handelt sich um einen 47-jährigen Mann, der am 20. Februar in derselben Wizzair-Maschine wie die 38-jährige Frau, bei der vergangene Woche die Erkrankung festgestellt wurde, gesessen hatte.



Der Mann saß unmittelbar rechts neben der Patientin Null aus Temeswar und ist somit die vierte Person aus Rumänien, die sich mit dem Virus angesteckt hat. Er wurde, obwohl er keinerlei Symptome der Erkrankung aufwies, am Dienstag ins „Victor Babeș“-Krankenhaus für ansteckende Krankheiten befördert und befindet sich unter ärztlicher Betreuung.



Seit dem 28. Februar befand sich der Mann zu Hause, in Isolation, gemeinsam mit seiner Familie. Der erste Test hatte sich als negativ erwiesen, doch die am Montag entnommenen Proben machten eine Infektion mit Covid-19 deutlich. Laut den Informationen des Temescher Gesundheitsamtes befinden sich im Kreis Temesch/Timiș mehr als 500 Menschen in häuslicher Isolation.