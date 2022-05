Zweiter Rauswurf für Richter Danileț

Bukarest (ADZ) – Der Justizrat CSM hat den Klausenburger Richter Cristi Danileț zum zweiten Mal aus dem Richterstand ausgeschlossen. Diesmal störten sich die Ratsmitglieder an seiner Mitwirkung in zwei politisch engagierten Vereinen. Gegen den ersten Rauswurf vom Dezember 2021 kann Danileț auch nicht klagen, weil ihm der Rat die Entscheidung nicht zugestellt habe – damals hieß es, er werde aufgrund seiner Auftritte in sozialen Medien entlassen. Laut Danileț solle sein „Abschuss“ reformistische Richter und Staatsanwälte abschrecken.