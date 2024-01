Zweites Todesopfer nach Odorhellen-Internatseinsturz

Neumarkt (ADZ) - Die 17-jährige Schülerin, die nach dem Einsturz des Internats der Tamási Áron-Schule in Odorhellen/Odorheiu Secuiesc vom 18. Dezember 2023 auf der Notfallstation mit mehrfachen Traumata bisher im Koma lag, ist am Dienstag verstorben, erklärten Vertreter des Krankenhauses, zitiert von der Nachrichtenagentur News.ro. Es ist das zweite Todesopfer nach dem 18-jährigen Jungen, der direkt nach dem Einsturz des Gebäudes sein Leben verloren hatte. Zwei weitere Schülerinnen wurden leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert, sind jedoch schon am nächsten Tag entlassen worden.