Zwischenfälle bei der Pilgerfahrt zur Heiligen Paraskewa

Bukarest (ADZ) - Am Mittwochnachmittag, dem 14. Oktober und Festtag der Heiligen Paraskewa, sind die von den Behörden coronabedingt auferlegten Beschränkungen für die Pilgerfahrt zu den Reliquien der Heiligen im Falle von Pilgern mit dem Wohnsitz außerhalb des Kreises Jassy/Iași aufgehoben und am Abend wieder eingesetzt worden. Diese Maßnahme wurde von der Gendarmerie zur Vorbeugung von Zwischenfällen getroffen. Dutzende von Gläubigen hatten davor auf dem Bürgersteig neben der erzbischöflichen Kathedrale in Jassy gegen die Restriktionen demonstriert, es kam auch zu aggressiven Szenen.