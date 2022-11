Zwischenfall im rumänischen Luftraum

Bukarest (ADZ) – Ein Wizzair-Passagierflugzeug, das aus Polen in Richtung Israel mit 148 Gästen an Bord unterwegs war, ist am Samstagnachmittag infolge einer Bombendrohung von der Rumänischen Luftwaffe über Petroșani abgefangen und gemäß Vorschriften bis an die ungarische Grenze begleitet worden, teilte der Generalstab der Luftwaffe mit. Die Bombendrohung stellte sich als falsch heraus. Die Operation wurde vom NATO-Luftfahrtzentrum (CAOC) Torrejón koordiniert bzw. vom nationalen Bericht- und Kontrollzentrum des Luftfahrtgeneralstabs.