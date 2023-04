100.000 Lei Strafe für România TV

Bukarest (ADZ) – Der Hörfunk- und Fernsehrat (CNA) hat am Donnerstag den Sender România TV mit einer Strafzahlung von 100.000 Lei belegt, weil dieser in den Sendungen „știri“ und „Punctul culminant“ vom 19. und 20. April zum Suizid der Journalistin Iulia Marin gegen das Gesetz zu Schutz von Bild und Würde einer Person verstoßen habe. Laut der Präsidentin des CNA, Monica Gubernat, wurde damit zum ersten Mal in einem solchen Fall die Höchststrafe verhängt. Der Vorschlag des CNA-Mitglieds Mircea Toma, dass România TV die Sendezeit für 10 Minuten unterbrechen und währenddessen über den Rechtsbruch informieren müsse, fand dagegen keine Mehrheit.



Unmittelbar nach Ausstrahlung der betreffenden Sendungen hatten zahlreiche Medien und Persönlichkeiten sowie medizinische und andere Organisationen einen Appell „gegen den von Romania TV praktizierten Diskurs, der zu Hass und Diskriminierung von Menschen mit psychischen Problemen aufruft“ veröffentlicht.