241 mit Corona infizierte Minderjährige in Spitälern

Bukarest (ADZ) - Derzeit befinden sich 241 mit dem Coronavirus infizierte Minderjährige in stationärer, darunter acht in intensivmedizinischer Behandlung. Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 19.213 Minderjährige mit dem Coronavirus infiziert, gab Gesundheitsminister Nelu Tătaru am Dienstag bekannt. Betroffen waren bzw. sind 6081 Kinder unter neun Jahren und 13.132 Jugendliche zwischen zehn und 19 Jahren. Bislang verstarben drei Kinder und zwei Jugendliche, die vorher positiv auf das Virus getestet wurden.



Die Öffnung der Schulen hatte offenbar kaum Auswirkungen auf die Infektionsrate in dieser Altersgruppe: Zu Schulbeginn am 14. September waren 6,18 Prozent aller Infizierten minderjährig; dieser Prozentsatz ist mittlerweile auf 6,11 Prozent gesunken. Premier Ludovic Orban begründet die Schließung der Schulen damit, dass Kinder und Jugendliche zwar selbst selten schwere Symptome entwickeln, aber das Virus übertragen – etwa in Schulbussen.