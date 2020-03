277 Covid-19-Erkrankungen – Verschärftes Strafrecht

Bukarest (ADZ) - Die Zahl der Covid-19-Erkrankungen ist weiter bis auf 277 Fälle gestiegen, wie der Krisenstab der Regierung Donnerstagmittag mitteilte. Innerhalb der letzten 27 Stunden ist damit die Zahl der Erkrankungen um 31 gestiegen. Die meisten Fälle gibt es in Bukarest (91) gefolgt von den Kreisen Hunedoara (23), Iași (21), Temesch (17), Constanța (16) und Kronstadt (14). Bisher wurden landesweit 4973 Coronavirus-Tests durchgeführt, 4696 waren negativ. 25 Personen gelten als geheilt, eine befindet sich in kritischem Zustand. 3822 Personen sind in Quarantäne, 33.709 in häuslicher Isolation.



Premierminister Ludovic Orban kündigte in einer Pressekonferenz am Donnerstagvormittag an, dass das Strafgesetz per Eilerlass verschärft wurde. Es wird nun möglich, Falschangaben oder die Auslassung von Daten in Erklärungen betreffend die Epidemie mit Gefängnis zu bestrafen. Für die Behinderung der Krankheitsbekämpfung, zum Beispiel durch Nichtbeachtung der Quarantäne, werden die Strafen erhöht. Wenn die Nichtbeachtung der Quarantäne zum Tod anderer Personen führt, kann die Gefängnisstrafe bis zu 15 Jahren erreichen.



Orban kündigte auch an, dass das Budget des Innenministeriums um 100 Millionen Lei aufgestockt werde, um verschiedene Strukturen des Ministeriums besser zu schützen. Weiter gab der Premier auch bekannt, dass der Haushalt des Gesundheitsministeriums um 42 Millionen Lei erhöht werde. Unter anderem werden dem staatlichen Unternehmen für den Vertrieb von Medikamenten und medizinischen Ausrüstungen Unifarm mehr Gelder zugewiesen.