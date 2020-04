277 neue Covid-19 Erkrankungen

Bukarest (ADZ) - Von Montag bis Dienstag ist die Zahl der bisher an Covid-19 erkrankten Personen um 277 neue Fälle auf insgesamt 11.616 gestiegen, 3404 davon sind geheilt. Wie der Krisenstab am Dienstagmittag mitteilte sind bisher 650 Menschen, die positiv auf eine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus getestet wurden, in Rumänien gestorben. Auf Intensivstationen sind 243 Patienten interniert, in Quarantäne befinden sich 11.631 Personen und in häuslicher Isolation 22.406. Bisher wurden 150.309 Tests durchgeführt.



Laut einem am Dienstag veröffentlichten Wochenrückblick des Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit (INSP) sind zwischen dem 20. bis 26. April 2377 Personen an Covid-19 erkrankt. Es war bisher die Woche mit den meisten bestätigten Neuinfektionen sowie die vierte Woche in Folge, in welcher über 2000 Menschen positiv auf den SARS-CoV-2-Virus getestet wurden. In der vergangenen Woche sind laut INSP 168 Personen gestorben, die meisten hatten auch wenigstens eine Begleiterkrankung.