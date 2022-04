30 Jahre deutsch-rumänische Freundschaft

Am 21. April 1992 unterzeichneten Rumänien und Deutschland in Bukarest den „Vertrag über freundschaftliche Zusammenarbeit und Partnerschaft in Europa zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Rumänien“, nach dem Ende des Kalten Krieges die Grundlage für den Ausbau der Beziehungen. „Deutschland und Rumänien arbeiten heute bilateral sowie in der EU und der NATO eng und vertrauensvoll zusammen”, so die Deutsche Botschaft Bukarest in einem Pressekommunique. Der wirtschaftliche Austausch blicke „auf eine lange Erfolgsgeschichte” zurück. Auch kulturell soll der Austausch vertieft und das gegenseitige Verständnis gestärkt werden. „Die deutsche Minderheit in Rumänien spielt dabei eine wichtige Brückenfunktion.”