77,5 Prozent der Eltern wollen ihre Kinder nicht impfen lassen

Bukarest (ADZ) – 77,5 Prozent der Eltern wollen ihre Kinder im Schulalter nicht impfen lassen, 15 Prozent sind unentschieden und die Quote der Impfwilligen beträgt nur 7,5 Prozent. Dies ergibt sich aus einer vom Bildungsministerium durchgeführten Umfrage zur Impfabsicht. Zudem gab Bildungsminister Sorin Cîmpeanu am Mittwoch bekannt, dass sich seit Schulanfang knapp 13.000 Schüler und fast 4400 Schulangestellte mit Covid-19 angesteckt haben. Mobile Impfteams werden Impfwillige in Schulen bis Ende November immunisieren.