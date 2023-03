80 Prozent der Wohnungen sind nicht versichert

Bukarest (ADZ) - Nur knapp 20 Prozent der Wohnungen in Rumänien sind pflichtversichert und für rund 17 Prozent wurde eine fakultative Versicherung abgeschlossen, teilte der Verband der Versicherungsgesellschaften (UNSAR) am Sonntag mit, zitiert vom Nachrichtenportal G4media.ro. Dementsprechend seien 7,8 Millionen Wohnungen von den insgesamt 9,6 Wohnungen überhaupt nicht versichert, obwohl ihnen deswegen laut Gesetz 260/2008 eine Geldbuße zwischen 100 und 500 Lei droht.



Gleichzeitig würden 7 von 10 Rumänen eine Versicherung aufnehmen, insbesondere nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und diversen leichten Beben auch hierzulande. Allein im Februar sei die Anfrage im Vergleich zum Vorjahr um 170 Prozent gestiegen. Laut einer jüngeren UNSAR-Umfrage würden 22 Prozent der Rumänen eine Pflichtversicherung aufnehmen wollen, 29 Prozent eine fakultative Versicherung, bei der sie im Schadensfall mit dem wahren Wert der Wohnung entschädigt werden können.