Ab 15. Juni könnten Privatkindergärten öffnen

Bukarest (ADZ) - Bildungsministerin Monica Anisie erklärte am Donnerstagabend auf Realitatea Plus, dass staatliche Kindergärten diesen Sommer nicht mehr eröffnen, das Schuljahr ende am 12. Juni. Private Krippen, Kindergärten und schulische Einrichtungen könnten ab dem 15. Juni die Möglichkeit erhalten, den Unterricht unter Einhaltung bestimmter Auflagen aufzunehmen. Dies bestätigte Vizepremierministerin Raluca Turcan nach einer Unterredung mit Premierminister Ludovic Orban und Anisie. Der Grund hierfür sei die Entscheidung, das Gesetz, das Eltern zu 75 Prozent bezahlten Urlaub für die Betreuung von Kindern bis zu 12 Jahren einräumt, nicht über den 15. Juni hinaus zu verlängern.



Die Einschreibungen für die Vorschulklassen für das kommende Schuljahr sind bis zum 25. Juli möglich, der Termin wurde verlängert, so Anisie. Dies kann auch per Mail oder Post erfolgen. Allerdings müssen die Eltern mindestens zwei Wochen vor Schulbeginn auch physisch erscheinen.