Ab Freitag keine Impftermin-Reservierungen mehr nötig

Bukarest (ADZ) – Nach Angaben des Koordinators der landesweiten Impfkampagne, Valeriu Gheorghiță, können sich Impfwillige ab Freitag, dem 7. Mai, ohne jegliche Termin-Reservierung impfen lassen. Die Impfwilligen hätten einfach bei einem Impfzentrum ihrer Wahl vorstellig zu werden, wobei Personen unter 60 Jahren allerdings erst ab 14 Uhr bedient würden, da bis dahin Senioren sowie Personen mit Termin-Reservierungen Priorität genießen, teilte Gheorghiță am Dienstag mit.



Auf seiner wöchentlichen Pressekonferenz nannte der Militärarzt zudem erstmals Impfquoten auf regionaler Ebene: So wurden in der Hauptstadt bis dato 31,2 Prozent der Bewohner mindestens einmal gegen das neuartige Coronavirus geimpft, es folgen die Kreise Klausenburg/Cluj mit 28% der Einwohner, Temesch und Kronstadt/Brașov mit je 22% sowie Hermannstadt/Sibiu und Konstanza mit jeweils 21%. Dem Impfplan-Koordinator zufolge liegt die Quote für Erstimpfungen im Land gegenwärtig bei mehr als 20% der Über 16-Jährigen, während die aktuelle Quote für Zweitimpfungen knapp 12% beträgt. Die niedrigsten Impfquoten weisen die Kreise Suceava (10%), Botoșani (10,4%), Giurgiu (10,5%) Bacău (10,8%), Neamț (11%) und Vaslui (11,8%) auf.