Abgetauchter Sorin Oprescu in Athen geschnappt

Bukarest (ADZ) – Der wegen Großkorruption zu knapp 11 Jahren Freiheitsentzug verurteilte Ex-Oberbürgermeister von Bukarest, Sorin Oprescu (PSD), ist am Dienstag in Athen von ENFAST-Fahn-dern geschnappt worden, nachdem er es bekanntlich geschafft hatte, sich noch vor Haftantritt ins Ausland abzusetzen. Die rumänische Polizei hatte den 70-Jährigen daraufhin prompt zur nationalen und internationalen Fahndung ausgeschrieben – wenige Tage später wurde er bereits von der internationalen kriminalpolizeilichen Organisation Interpol in der griechischen Hauptstadt aufgespürt. Nach Angaben der rumänischen Polizei wurde Oprescu von einem ENFAST-Zielfahndungsteam (European Network of Fugitive Active Search Teams) in Gewahrsam genommen und befindet sich zurzeit in einem Athener Polizeiarrest.



Der ehemals hocheinflussreiche Kommunalpolitiker war am Freitag vom Berufungsgericht Bukarest rechtskräftig wegen Bestechungsannahme, Gründung einer kriminellen Vereinigung und Amtsmissbrauchs zu 10 Jahren und acht Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. Die Instanz hatte zudem die Einziehung weiter Vermögensteile, darunter Immobilien und Grundstücke, des Verurteilten angeordnet.