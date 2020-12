Abkommen zur Grenzüberschreitung

Bukarest (ADZ) – Die Einreise aus Großbritannien nach Frankreich ist seit Mittwoch, 0.01 Uhr, für EU-Bürger und für in der EU wohnende Personen unter Vorlage eines negativen Corona-Tests erlaubt. Es soll jedoch noch zwei-drei Tage dauern, bis die Blockade an der Grenze aufgelöst ist, erklärte der französische Transportminister Jean-Baptiste Djebarri.

Über 3000 Lkws warten auf einen Eintritt nach Frankreich, nachdem am Montag die Grenze auf Grund der neuen Mutation des Corona-Virus geschlossen wurde. Die EU-Kommission hatte die Wiederaufnahme des Verkehrs mit Großbritannien empfohlen, um eine Unterbrechung der Lieferketten zu vermeiden und sich gegen pauschale Flug- und Reiseverbote bzw. für „koordinierte Maßnahmen“ ausgesprochen.



An der Grenze wartende rumänische Spediteure und Reisende wurden in den letzten Tagen von Mitgliedern der rumänischen Botschaft, unterstützt von Freiwilligen, mit Wasser und Nahrungsmitteln versorgt, so eine Facebook-Nachricht der Rumänischen Botschaft in Großbritannien.



Gleichzeitig wiederholte das rumänische Außenministerium die Empfehlung, in nächster Zeit auf unnötige Reisen aus und nach Großbritannien zu verzichten.