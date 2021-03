Abschlussprüfungen finden statt

Bukarest (ADZ) – Bildungsminister Sorin Cîmpeanu hat am Sonntag während einer Politsendung erklärt, dass die Nationalen Prüfungen und das Abitur mit Präsenzpflicht zu den geplanten Terminen, ungeachtet der epidemiologischen Lage Rumäniens, stattfinden werden. Der Bildungsminister teilte noch mit,der Präsenz-Unterricht für Vorschüler und Schüler in den Abschlussjahren würde genauso wie im letzten Monat verlaufen, da die vom Gesundheitsministerium auferlegte Belegungsdichte von einer Hälfte des Aufnahmevermögens der Klassenräume nicht überschritten wurde. Außerdem dürfen Lernende aller Jahrgänge physisch am Förderunterricht teilnehmen.