Adrian Zuckerman wird US-Botschafter in Rumänien

Washington (ADZ) - Adrian Zuckerman wurde Mittwoch vom amerikanischen Senat als neuer US-Botschafter in Bukarest bestätigt, nachdem er von Präsident Donald Trump schon im Juli für dieses Amt empfohlen worden war. Zuckerman ist im Alter von 10 Jahren aus Rumänien emigriert und spricht daher die rumänische Sprache fließend; 1984 wurde er als Rechtsanwalt in New York zugelassen und ist momentan in der international operierenden Kanzlei Seyfarth Shaw LLP tätig. Er wird dem aktuellen Botschafter Hans Klemm nachfolgen.