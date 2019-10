AEP: 444 Wahllokale im Ausland bereits eingerichtet

Bukarest (ADZ) – Die Ständige Wahlbehörde (AEP) hat am Freitag 444 Wahllokale im Ausland eingerichtet, die für die kommenden Präsidentschaftswahlen bereitstehen. Insgesamt werden um die 838 Wahllokale vorbereitet werden, auf Vorschlag des Außenministeriums sollen für die übrigen bis spätestens zum 19. Oktober genaue Standorte bestimmt werden, wie AEP-Chef Constantin Buică mitgeteilt hat. Die meisten Wahllokale aus insgesamt über 28 Ländern sind bislang in Deutschland (84) und in der Moldau (36) eingerichtet worden. Für Spanien sind 37 Lokale bestätigt worden, weitere 112 sollen noch geplant werden. In Italien sind 22 Lokale bestimmt worden, weitere 120 sind geplant.



Die Wahlkampagne für die 14 Präsidentschaftskandidaten beginnt offiziell am 12. Oktober, die erste Wahlrunde findet im Inland am 10. November, im Ausland zwischen dem 8. und 10. November statt. Für die zweite Wahlrunde im Inland ist der 24. November, im Ausland das Wochenende vom 22. bis 24. November bestimmt.

Laut dem Außenministerium sollen die Präsidentschaftswahlen ab dem 28. Oktober von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) beobachtet werden, so Buică.