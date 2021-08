Afghanistan: 15 Rumänen in die Heimat ausgeflogen

Bukarest (ADZ) – 15 aus Afghanistan evakuierte rumänische Staatsangehörige sind am Wochenende mit einem Militärflugzeug der rumänischen Streitkräfte in die Heimat gebracht worden. Neben den 15 Rumänen befanden sich auch vier bulgarische Staatsangehörige an Bord des Flugzeugs.



Die Rettungsmission sei unter sehr schwierigen Bedingungen und einer äußerst volatilen Sicherheitslage erfolgt, teilte die Präsidentschaft in einem Pressrelease mit. Die Bemühungen der rumänischen Behörden, weitere eigene Staatsangehörige, afghanische Helfer der rumänischen Truppen sowie afghanische Stipendiaten des rumänischen Staates zu evakuieren, würden fortgesetzt, hob die Präsidentschaft hervor.



Der bulgarische Außenminister Swetlan Stoew telefonierte am Wochenende mit seinem rumänischen Amtskollegen Bogdan Aurescu, um sich bei den Behörden in Bukarest für deren Hilfeleistung bei der Evakuierung von bislang insgesamt fünf bulgarischen Bürgern aus Afghanistan zu bedanken.



Aurescu, der die Geretteten gemeinsam mit Verteidigungsminister Nicolae Ciucă am Flughafen begrüßt hatte, bezeichnete Afghanistan als einen „Ort der Verzweiflung und des extremen menschlichen Leids”, aus dem man „jeden Rumänen, bis zum letzten” retten werde – vorausgesetzt, dies sei erwünscht bzw. beantragt worden.



Der letzte der 16 rumänischen Staatsangehörigen in Kabul, die ihre Evakuierung beantragt hatten, konnte nach Angaben des Auswärtigen Amtes am Sonntag an Bord einer Flugmaschine der Bündnispartner aus Afghanistan ausgeflogen werden.



Seit der Machtübernahme durch die radikalislamischen Taliban vor einer Woche wurden bisher mehr als 45 Rumänen aus Afghanistan evakuiert; nicht alle rumänischen Staatsangehörigen vor Ort hätten jedoch ihre Evakuierung beantragt, so das Außenministerium.